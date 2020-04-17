Экс-звезду Ман Сити дисквалифицировали на 5 лет

Бывший полузащитник Манчестер Сити нигериец Диксон Этуху дисквалифицирован на любые виды футбольной деятельности на пять лет, сообщает Expressen.
Еще в 2017 году Этуху поймали на даче взятки бывшему одноклубнику, вратарю АИКа Кенни Стаматопулоса, чтобы тот сдал матч с Гетеборгом.
Нигериец и еще один человек были осуждены в ноябре прошлого года за попытку организовать договорной матч.
Теперь дисциплинарный комитет Шведского футбольного союза дисквалифицировал Этуху и другого футболиста на пять лет - до 13 апреля 2025 года.
Этуху начинал карьеру в Манчестер Сити и провел за "горожан" 13 матчей.