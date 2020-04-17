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Экс-звезду Ман Сити дисквалифицировали на 5 лет

Экс-звезду Ман Сити дисквалифицировали на 5 лет
10:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бывшего футболиста Ман Сити дисквалифицировали на пять лет.

Бывший полузащитник Манчестер Сити нигериец Диксон Этуху дисквалифицирован на любые виды футбольной деятельности на пять лет, сообщает Expressen.

Еще в 2017 году Этуху поймали на даче взятки бывшему одноклубнику, вратарю АИКа Кенни Стаматопулоса, чтобы тот сдал матч с Гетеборгом.

Нигериец и еще один человек были осуждены в ноябре прошлого года за попытку организовать договорной матч.

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Теперь дисциплинарный комитет Шведского футбольного союза дисквалифицировал Этуху и другого футболиста на пять лет - до 13 апреля 2025 года.

Этуху начинал карьеру в Манчестер Сити и провел за "горожан" 13 матчей.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Диксон Этуху.
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