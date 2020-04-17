Звезда ПСЖ может перейти в аутсайдер Бундеслиги

Новости спорта:Герта намерена подписать полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер в ближайшее трансферное окно близок к тому, чтобы покинуть Париж. В нем заинтересованы Герта и Арсенал.

Именно берлинцы являются главным претендентом на 26-летнего немца, которому может быть выгодно сменить команду, если он хочет участвовать на Евро-2020.

Примечательно, что помимо Арсенала, еще один неизвестный клуб АПЛ интересуется Юлианом Дракслером.

В текущем сезоне на счету немца 19 матчей во всех турнирах в составе ПСЖ, в которых ему удалось сделать 7 результативных передач.

В данный момент чемпионаты Германии, Франции и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса.