Звезда ПСЖ может перейти в аутсайдер Бундеслиги

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11:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Герта намерена подписать полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер в ближайшее трансферное окно близок к тому, чтобы покинуть Париж. В нем заинтересованы Герта и Арсенал.

Именно берлинцы являются главным претендентом на 26-летнего немца, которому может быть выгодно сменить команду, если он хочет участвовать на Евро-2020.

Примечательно, что помимо Арсенала, еще один неизвестный клуб АПЛ интересуется Юлианом Дракслером.

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В текущем сезоне на счету немца 19 матчей во всех турнирах в составе ПСЖ, в которых ему удалось сделать 7 результативных передач.

В данный момент чемпионаты Германии, Франции и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Юлиан Дракслер.
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