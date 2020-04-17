Гримм хочет попробовать себя в роли менеджера Зари

Новости спорта:Швейцарец может остаться в Украине в новой роли.

Бывший президент УПЛ Томас Гримм прокомментировал возможность с назначением менеджером Зари. По его словам, подобная должность ему интересна.

"Конечно, мне было бы интересно, ведь Заря – перспективный клуб. Даже несмотря на то, что предыдущий менеджер, господин Рафаилов, часто спорил со мной", — заявил Гримм.

"Я люблю вашу страну, ваш менталитет, культуру. Это был бы вызов для меня, ведь я вижу потенциал Украины. Впрочем, всерьез я пока не задумывался, смогу ли стать менеджером Зари".

Сергей Рафаилов покинул должность генерального менеджера Зари 26 марта. Он работал в клубе с ноября 2009 года. Томас Гримм сложил с себя полномочия президента УПЛ 5 апреля.

Заменить Рафаилова на посту генерального директора Зари также может Владимир Генинсон. Бывший президент УПЛ готов рассмотреть предложение луганчан.

Заря ушла на вынужденный перерыв в чемпионате Украины на втором месте Favbet Лиги, опережая Динамо по результатам личных встреч. Напомним, что УАФ на неопределенный срок приостановила проведение всех футбольных соревнований в стране из-за пандемии коронавируса.