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Интер нашел звездную замену Лаутаро Мартинесу

Интер нашел звездную замену Лаутаро Мартинесу
12:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Интер хочет подписать Тимо Вернера в качестве замены Лаутаро Мартинесу.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер вошел в сферу интересов миланского Интера, который может подписать немца в ближайшее трансферное окно.

Нерадзури рассматривают 24-летнего немца в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который летом может перебраться в Барселону.

В то же время Интеру предстоит побороться за Вернера с другими топ-клубами, которые не прочь его заполучить — Баварией и Ливерпулем.

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Ранее сообщалось, что нерадзури готовы предложить двухлетний контракт форварду Челси Оливье Жиру.

В нынешнем сезоне Тимо Вернер провел 36 матчей за РБ Лейпциг во всех турнирах, забив 27 голов и сделав 12 результативных передач.

В данный момент чемпионаты Италии и Германии приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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Бундеслига, Футбол, Новости футбола, РБ Лейпциг, Тимо Вернер.
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