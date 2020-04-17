Интер нашел звездную замену Лаутаро Мартинесу

Новости спорта:Интер хочет подписать Тимо Вернера в качестве замены Лаутаро Мартинесу.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер вошел в сферу интересов миланского Интера, который может подписать немца в ближайшее трансферное окно.

Нерадзури рассматривают 24-летнего немца в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который летом может перебраться в Барселону.

В то же время Интеру предстоит побороться за Вернера с другими топ-клубами, которые не прочь его заполучить — Баварией и Ливерпулем.

Ранее сообщалось, что нерадзури готовы предложить двухлетний контракт форварду Челси Оливье Жиру.

В нынешнем сезоне Тимо Вернер провел 36 матчей за РБ Лейпциг во всех турнирах, забив 27 голов и сделав 12 результативных передач.

В данный момент чемпионаты Италии и Германии приостановлены из-за пандемии коронавируса.