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Тайсон назвал точную дату ухода из Шахтера, намекнув на будущий клуб

Тайсон назвал точную дату ухода из Шахтера, намекнув на будущий клуб
13:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Бразилец жаждет возвращения на родину.

Бразильский вингер Шахтера Тайсон в прямом эфире инстаграма открыто высказался о желании вернуться в бразильский Интернасьонал.

"Даст Бог, я буду в Интернасьонале в 2021 году", — заявил 32-летний бразилец.

Игрок может подписать предварительное соглашение с Интернасьоналем в декабре, после чего покинет Шахтер в конце следующего сезона.

Вингер выступает за Шахтер с 2013 года, куда перебрался из Металлиста. В харьковский клуб Тайсон перешел в 2010 году как раз из Интернасьоналя.

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В нынешнем сезоне на счету бразильца 27 матчей во всех турнирах за Горняков, в которых он забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

Шахтер ушел на вынужденную паузу в УПЛ в качестве уверенного лидера, опережая вторую Зарю на 13 очков. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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