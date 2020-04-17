Тайсон назвал точную дату ухода из Шахтера, намекнув на будущий клуб

Бразильский вингер Шахтера Тайсон в прямом эфире инстаграма открыто высказался о желании вернуться в бразильский Интернасьонал.
"Даст Бог, я буду в Интернасьонале в 2021 году", — заявил 32-летний бразилец.
Игрок может подписать предварительное соглашение с Интернасьоналем в декабре, после чего покинет Шахтер в конце следующего сезона.
Вингер выступает за Шахтер с 2013 года, куда перебрался из Металлиста. В харьковский клуб Тайсон перешел в 2010 году как раз из Интернасьоналя.
В нынешнем сезоне на счету бразильца 27 матчей во всех турнирах за Горняков, в которых он забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
Шахтер ушел на вынужденную паузу в УПЛ в качестве уверенного лидера, опережая вторую Зарю на 13 очков. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.