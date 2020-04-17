Звезда Баварии получил необычный штраф: все подробности

Новости спорта:Кингсли Коман получил штраф за нарушение договора с клубом.

Полузащитник Баварии Кингсли Коман получил штраф за нарушение договора с клубом, в котором сказано, что игроки должны пользоваться автомобилями Audi.

23-летний француз воспользовался McLaren, в то время как у Баварии подписан спонсорский контракт с Audi до 2029 года.

Кингсли Коман извинился за нарушение, заявив о том, что на его Audi было сломано зеркало.

В нынешнем сезоне на счету Комана 24 матча во всех турнирах за мюнхенцев, в которых он забил 5 голов и сделал столько же результативных передач.

Бавария ушла на вынужденную паузу на первом месте турнирной таблицы Бундеслиги. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.