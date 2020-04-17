Барселоне нужен талант Лацио

Новости спорта:Луис Фелипе может перебраться из Лацио в Барселону

Бразильский защитник Лацио Луис Фелипе может перебраться на Камп Ноу — каталонцы готовы заплатить за него от 30 до 40 миллионов евро.

Нынешнее соглашение 23-летнего бразильца с римлянами рассчитано до 2022 года.

Агент Луиса Фелипе ранее подтвердил заинтересованность в его подопечном со стороны Барселоны, назвав это "честью".

В нынешнем сезоне Фелипе провел 23 матча за Лацио во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Лацио идет на втором месте Серии А, Барселона возглавляет Ла Лигу.

Напомним, что чемпионаты Италии и Испании приостановлены из-за пандемии коронавируса.