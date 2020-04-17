Джеррард рассказал о бардаке в шотландском футболе

Новости спорта:Стивен Джеррард считает, что в местном шотландском футболе поступают не до конца справедливо ко всем клубам.

Главный тренер Рейнджерса Стивен Джеррард заявил, что в Шотландии местные футбольные власти поступают не совсем корректно ко всем клубам, официально завершая сезон досрочно, как это было сделано в трех низших дивизионах.

"Позиция Рейнджерс и моя – позволить функционерам делать свою работу. Но нельзя отрицать того факта, что в Шотландской ФА происходит тотальный бардак. Необходимо провести независимое расследование. Конечно, я хотел бы, чтобы сезон доиграли. Считаю, что клубы были попросту загнаны в угол", — цитирует англичанина Goal.com.

Ранее сообщалось, что действующий лидер высшего дивизиона чемпионата Шотландии Селтик урезал зарплаты своим игрокам.

Ранее Джеррард рассказал, что руководство лиги заставило клубы голосовать за остановку сезона.