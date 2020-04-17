Тоттенхэм хочет снизить Почеттино выплаты

Новости спорта:Аргентинец Маурисио Почеттино все еще получает компенсационные платежи от "шпор".

Тоттенхэм обсуждает снижение компенсации со своим бывшим тренером Маурисио Почеттино, сообщает Sky Sports. 48-летний специалист был уволен в ноябре, однако клуб по-прежнему платит ему зарплату (ориентировочно 8,5 млн евро за сезон) в качестве компенсации за разрыв контракта.

"Шпоры" обсуждают сокращение зарплат со всеми футболистами и тренерами в связи с остановкой Премьер-лиги из-за коронавируса. Пока что неизвестно, это будет урезание зарплат или же просто отсрочка платежей.

Почеттино по-прежнему находится без работы после увольнения. Если он возглавит любой другой клуб, то Тоттенхэм больше не будет обязан платить компенсацию.

На момент остановки АПЛ Тоттенхэм шел на восьмом месте в Премьер-лиге, отставая от топ-4 на семь пунктов.