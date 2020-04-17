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УАФ передала Главному военному клиническому госпиталю экспресс-тесты на COVID-19

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УАФ передала Главному военному клиническому госпиталю экспресс-тесты на COVID-19
17:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Украинская ассоциация футбола продолжает оказывать поддержку медикам, которые противостоят пандемии COVID-19.

В частности, вчера, 16 апреля, советник президента УАФ Валентин Латыпов передал Национальному военно-медицинскому клиническому центру "Главный военный клинический госпиталь" 500 экспресс-тестов для выявления заболевания, сообщает пресс-служба УАФ.

Экспресс-тесты были приобретены за средства компании City One Development и БО "Час дій".

Напомним, что недавно представители УАФ посещали воинов в Главном военном клиническом госпитале и передали раненым бойцам средства индивидуальной медицинской защиты, посуду, продукты питания, лакомства, футбольную экипировку, подарки, сувениры, а также необходимые бытовые вещи для ежедневного обихода.

Также УАФ передала средства индивидуальной защиты, в частности, маски и перчатки, медикам госпиталя.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зарегистрировано 4662 случая заболевания COVID-19, за сутки - 501 новый случай. На амбулаторном лечении находится 3 051 пациент. Всего госпитализировано 1 611 человек, из них 73 ребенка.

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, УАФ, Covid-19.
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