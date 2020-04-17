Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер

Первый клуб УПЛ пошел на сокращение зарплат

Первый клуб УПЛ пошел на сокращение зарплат
18:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Львов

Новости спорта:Игрокам Львова сообщили о сокращении зарплат наполовину на время карантина.

Руководство ПФК "Львов" первыми из всех клубов украинской Премьер-лиги пошло на вынужденное сокращение зарплат игрокам, сообщил на своей странице в Twitter журналист Игорь Бурбас.

Игрокам сообщили о сокращении зарплат наполовину на время карантина, а тем оставалось только согласиться с условиями клуба. Другие клубы пока не обсуждали с футболистами этот вопрос.

Ранее Бурбас сообщал, что клубы УПЛ получили письмо от ФИФА, который предоставлял им право начинать переговоры с игроками о пересмотре зарплаты.

Напомним, что в середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине. В турнирной таблице УПЛ ПФК "Львов" занимает девятое место.

Матерацци вспомнил свою скандальную выходку в финале ЧМ-2006

Украинская ассоциация футбола не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона. Пока карантин официально действует до 24 апреля, но его могут продлить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФИФА, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, ПФК Львов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матерацци вспомнил свою скандальную выходку в финале ЧМ-2006
02 Бойко вспомнил финал Лиги Европы с Днепром, оценив перспективы Шахтера
03 В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
04 Филиппов отреагировал на интерес со стороны Динамо
05 Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь