Первый клуб УПЛ пошел на сокращение зарплат

Новости спорта:Игрокам Львова сообщили о сокращении зарплат наполовину на время карантина.

Руководство ПФК "Львов" первыми из всех клубов украинской Премьер-лиги пошло на вынужденное сокращение зарплат игрокам, сообщил на своей странице в Twitter журналист Игорь Бурбас.

Игрокам сообщили о сокращении зарплат наполовину на время карантина, а тем оставалось только согласиться с условиями клуба. Другие клубы пока не обсуждали с футболистами этот вопрос.

Ранее Бурбас сообщал, что клубы УПЛ получили письмо от ФИФА, который предоставлял им право начинать переговоры с игроками о пересмотре зарплаты.

Напомним, что в середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине. В турнирной таблице УПЛ ПФК "Львов" занимает девятое место.

Украинская ассоциация футбола не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона. Пока карантин официально действует до 24 апреля, но его могут продлить.