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Боруссия Д заинтересована в продаже Холанда в Реал

Боруссия Д заинтересована в продаже Холанда в Реал
18:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эрлинг Холанд в обозримом будущем может стать игроком Реала.

Руководство дортмундской "Боруссии" не намерено отпускать из команды нападающего Эрлинга Холанда в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает AS, "шмели" намерены удержать 19-летнего норвежца до лета 2022 года. При этом продать игрока они предпочли бы мадридскому "Реалу", поскольку генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке находится в хороших отношениях с президентом "сливочных" Флорентино Пересом. Также в сделку может быть включён защитник "Королевского клуба" Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий за "Боруссию" на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в услугах Холанда также заинтересованы "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", предпринимавшие попытки купить его зимой у "Ред Булл Зальцбург".

Ранее Марко Матерацци вспомнил свою скандальную выходку в финале ЧМ-2006.

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ФК Реал, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
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