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"Его мозг работает быстрее, чем у кого-либо": Друг Роналду объяснил успехи португальца

"Его мозг работает быстрее, чем у кого-либо": Друг Роналду объяснил успехи португальца
20:01 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Мехди Бенатья счастлив быть другом португальца.

Бывший защитник Ювентуса Мехди Бенатья высказался о нападающем туринцев Криштиану Роналду.

Марокканец отметил профессиональные и человеческие качества португальца.

"Криштиану - безусловный номер один, как футболист и как человек.

Он очень умен, даже за пределами поля. Его мозг работает быстрее, чем у кого-либо. Я счастлив быть другом Криштиану. Всегда желаю ему самого лучшего", - цитирует футболиста Goal.

Отметим, что Бенатья и Роналду всего полгода успели поиграть за одну команду, поскольку спустя 6 месяцев после прихода в Ювентус португальца, Бенатья перешел в катарский Аль-Духаил.

"Всегда бросайте себе вызов!": для Роналду пришло время учиться

В нынешнем сезоне Роналду провел за туринцев 32 матча, отметившись 25 голами и четырьмя ассистами.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Мехди Бенатья.
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