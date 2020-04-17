"Его мозг работает быстрее, чем у кого-либо": Друг Роналду объяснил успехи португальца

Новости спорта:Мехди Бенатья счастлив быть другом португальца.

Бывший защитник Ювентуса Мехди Бенатья высказался о нападающем туринцев Криштиану Роналду.

Марокканец отметил профессиональные и человеческие качества португальца.

"Криштиану - безусловный номер один, как футболист и как человек.

Он очень умен, даже за пределами поля. Его мозг работает быстрее, чем у кого-либо. Я счастлив быть другом Криштиану. Всегда желаю ему самого лучшего", - цитирует футболиста Goal.

Отметим, что Бенатья и Роналду всего полгода успели поиграть за одну команду, поскольку спустя 6 месяцев после прихода в Ювентус португальца, Бенатья перешел в катарский Аль-Духаил.

В нынешнем сезоне Роналду провел за туринцев 32 матча, отметившись 25 голами и четырьмя ассистами.