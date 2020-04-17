Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер

Защитник Зари Михайличенко заинтересовал загребское Динамо

Защитник Зари Михайличенко заинтересовал загребское Динамо
22:24 Сегодня Телеграф Фото: ФК Заря

Новости спорта:Левый защитник луганской Зари Богдан Михайличенко имеет шанс перебраться в чемпионат Хорватии.

Как стало известно Футбол 24, Динамо Загреб рассматривает возможность трансфера Богдана Михайличенко. Левый фланг защиты хорватского клуба нуждается в усилении. Сейчас там выступают Леовац (31 год) и Мубандже (30 исполнится летом). У обоих общий минус – возраст и скорость.

К слову, Богдан является воспитанником киевского Динамо, но за первую команду киевлян не сыграл ни одного матча. Летом 2018 он перешел в Зарю на правах аренды, а через год стал полноценным игроком луганчан.

Напомним, 23-летний Михайличенко провел 27 поединков в составе Зари в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

Ранее загребское Динамо уволило главного тренера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола, Богдан Михайличенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матерацци вспомнил свою скандальную выходку в финале ЧМ-2006
02 Бойко вспомнил финал Лиги Европы с Днепром, оценив перспективы Шахтера
03 В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
04 Филиппов отреагировал на интерес со стороны Динамо
05 Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь