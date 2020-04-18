Реал нацелился на вундеркинда Боруссии Д

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08:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В сделку могут включить марокканского защитника Ашрафа Хакими.

Руководство дортмундской Боруссии планирует сохранить в своем составе нападающего Эрлинга Холанда как минимум до 2022 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, если же клуб решит продать норвежского футболиста ранее, то предпочтение отдадут мадридскому Реалу. Потенциальному переходу Холанда в стан "сливочных" может поспособствовать тот факт, что председатель совета директоров Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке находится в дружеских отношениях с президентом Реала Флорентино Пересом.

При этом в сделку могут включить защитника Ашрафа Хакими, который в данный момент выступает в Дортмунде на правах аренды. Марокканец должен покинуть "шмелей" уже этим летом, однако немецкий клуб заинтересован в продолжении сотрудничества.

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Напомним, в текущем сезоне Эрлинг Холанд провел за Боруссию восемь матчей, в которых забил девять голов.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
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