"Все возможно": Бензема намекнул на возвращение в Лион

Новости спорта:Форвард Реала поделился планами на будущее.

Нападающий Реала Карим Бензема может вернуться в Лион в конце карьеры.

"Я многим обязан Лиону, именно там я сформировался как футболист. Вернуться туда? На данный момент не думаю о возвращении Лион, потому что хочу творить историю вместе с Реалом. Я играю в лучшем клубе мира.

Что будет после? Посмотрим. Завершение карьеры в Лионе? Все возможно", - приводит слова Бензема AS.

Напомним, что Бензема перешел в Реал из Лиона в 2009-м году. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел 26 матчей в Ла Лиге, забив 14 голов и отдав шесть ассистов.

Ранее Бензема пожаловался на безделье во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.