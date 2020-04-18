Мата назвал самого недооцененного футболиста МЮ

Новости спорта:Испанец отметил, что СМИ и фанаты не уделяли Каррику должного внимания.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата поделился мнением о бывшем игроке "красных дьяволов" Майкле Каррике.

"Каррик - самый недооцененный футболист Юнайтед. Я играл с ним и знаю, насколько он был важен для команды. Думаю, что СМИ и болельщики не уделяли ему должного внимания.

Для меня он был изумительным полузащитником. Его недооценивали как в клубе, так и в сборной Англии. Скорее всего, стиль игры Каррика очень подошел бы в Испании. Возможно, там бы он стал более великим футболистом", - заявил Мата.

Напомним, что Каррик выступал за Манчестер Юнайтед с 2006 по 2018 год. В активе Майкла пять чемпионских титулов АПЛ и кубок Лиги чемпионов-2007/08.