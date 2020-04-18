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"Многие плакали": Сарри рассказал о своем уходе из Челси

"Многие плакали": Сарри рассказал о своем уходе из Челси
09:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Итальянец признался, что скучает по АПЛ.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри вспомнил период работы в лондонском Челси.

"Чем выше ты забираешься по лестнице, тем сложнее тебе выстраивать взаимоотношения со своими футболистами. Это правда, что у меня были конфликты с игроками Челси. Я не тот человек, который похлопывает других по спине. Но когда я сообщил о своем уходе, многие из футболистов плакали.

Я скучаю по АПЛ. Несмотря на это, я ни за что не стал бы жить в Англии. Не понимаю, как это удается итальянцам, которые остались там. Но английский футбол очень хорош. В каждом матче я видел невероятно высокий технический уровень и потрясающую атмосферу. Заполняемость стадионов - 100%, вне зависимости от соревнования. Это фантастика", - приводит слова специалиста Football Italia со ссылкой на Juventus TV.

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Напомним, Сарри руководил Челси в прошлом сезоне, выиграв с лондонцами Лигу Европы и Суперкубок Англии. Одним из самых ярких стал конфликт между итальянцем и голкипером "синих" Кепой Аррисабалагой. Тренер захотел заменить вратаря, но тот отказался и продолжил игру.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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