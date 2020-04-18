Футболист снялся с турнира по FIFA 20 из‑за травмы пальца

Новости спорта:Мексиканский футболист Хосе Ван Ранкин снялся с турнира по FIFA 20 из‑за травмы пальца.

Защитник мексиканского футбольного клуба Сантос Лагуна Хосе Ван Ранкин не сможет выступить на турнире Liga MX по FIFA 20.

Пока игрок готовился к выступлению, он повредил большой палец руки, что не позволит ему играть. Об этом клуб сообщил на своей странице в Twitter.

Вместо Ван Ранкина за команду сыграет его одноклубник нападающий Эдуардо Агирре.

Liga MX представила киберспортивный турнир по FIFA 20 после того, как регулярная мексиканская футбольная лига приостановила матчи из-за пандемии коронавируса. За каждый клуб на чемпионате играют по три игрока.