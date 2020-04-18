В Барселоне вновь заговорили о возвращении Неймара

Новости спорта:Все зависит от финансового положения каталонцев.

Бывший вице-президент Барселоны Эмили Русо заявил, что нападающий ПСЖ Неймар действительно может вернуться в Испанию.

По словам Русо, судьба сделки будет зависит от финансового положения, в котором блаугранас выйдут из карантина.

"Возвращение Неймара возможно, поскольку рынок претерпит серьезного обесценивания и многие клубы понесут большие убытки", — заявил Эмили.

"Барселона хочет вернуть Неймара. Но необходимо будет проанализировать, возможен ли такой трансфер с нынешней финансовой ситуацией в клубе. Интерес Барселоны — реален".

Напомним, что Русо подал в отставку в апреле, предположительно из-за конфликта с президентом блаугранас Хосепом-Марией Бартомеу.

В конце марта Барселона сократила зарплаты игроков и тренеров на 70 процентов. Также клуб потеряет большие деньги за каждый матч без болельщиков на Камп Ноу.