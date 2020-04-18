Трансфер Лаутаро Мартинес в Барселону под угрозой срыва

Барселона не собирается платить 111 миллионов евро отступных за трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.
Испанцы были готовы заплатить указанную сумму до пандемии коронавируса, но с тех пор изменили позицию. Клуб был вынужден сократить зарплату игрокам и тренерам, а также понесет большие убытки из-за закрытия трибун Камп Ноу.
Сам Мартинес хочет продолжить карьеру в Барселоне.
В качестве части сделки по Лаутаро на Сан-Сиро могут перебраться полузащитники Артуро Видаль или Артур Мело, хотя Барселона не спешит расставаться с последним.
В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес забил 16 голов в 31 матче нерадзурри во всех турнирах.