Трансфер Лаутаро Мартинес в Барселону под угрозой срыва

Новости спорта:Частью сделки по аргентинцу могут стать звезды блаугранас.

Барселона не собирается платить 111 миллионов евро отступных за трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.

Испанцы были готовы заплатить указанную сумму до пандемии коронавируса, но с тех пор изменили позицию. Клуб был вынужден сократить зарплату игрокам и тренерам, а также понесет большие убытки из-за закрытия трибун Камп Ноу.

Сам Мартинес хочет продолжить карьеру в Барселоне.

В качестве части сделки по Лаутаро на Сан-Сиро могут перебраться полузащитники Артуро Видаль или Артур Мело, хотя Барселона не спешит расставаться с последним.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес забил 16 голов в 31 матче нерадзурри во всех турнирах.