Фонсека и футболисты Ромы откажутся от зарплаты ради персонала

Новости спорта:Паулу Фонсека и футболисты Ромы пожертвуют зарплатой и помогут клубному персоналу.

Футболисты Ромы пожертвуют зарплатой за четыре месяца в случае, если сезон в Италии не будет закончен, о чем игроки договорились с руководством клуба.

В случае, если сезон продолжится, выплаты за два с половиной месяца игроки дополучат уже в следующем сезоне.

Также футболисты договорились организовать финансовую помощь для клубного персонала джаллоросси, который не работает в условиях пандемии коронавируса.

В сделку также вовлечен главный тренер команды Паулу Фонсека.

Ранее министр спорта Италии объявил, что команды Серии А могут вернуться к тренировкам в начале мая. Милан уже призвал легионеров возвращаться в Италию.

На вынужденную паузу в чемпионате подопечные Фонсеки ушли на пятом месте в турнирной таблице Серии А.