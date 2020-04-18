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Фонсека и футболисты Ромы откажутся от зарплаты ради персонала

Фонсека и футболисты Ромы откажутся от зарплаты ради персонала
14:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Паулу Фонсека и футболисты Ромы пожертвуют зарплатой и помогут клубному персоналу.

Футболисты Ромы пожертвуют зарплатой за четыре месяца в случае, если сезон в Италии не будет закончен, о чем игроки договорились с руководством клуба.

В случае, если сезон продолжится, выплаты за два с половиной месяца игроки дополучат уже в следующем сезоне.

Также футболисты договорились организовать финансовую помощь для клубного персонала джаллоросси, который не работает в условиях пандемии коронавируса.

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В сделку также вовлечен главный тренер команды Паулу Фонсека.

Ранее министр спорта Италии объявил, что команды Серии А могут вернуться к тренировкам в начале мая. Милан уже призвал легионеров возвращаться в Италию.

На вынужденную паузу в чемпионате подопечные Фонсеки ушли на пятом месте в турнирной таблице Серии А.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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