Экс-футболист Динамо рассказал всю правду о футбольных агентах

Новости спорта:Футболист Колоса Андрей Богданов рассказал о работе с Дмитрием Селюком.

Полузащитник Колоса Андрей Богданов поделился историей своего сотрудничества с футбольными агентами.

"У меня нет агента. Был агент Дмитрий Селюк, но с ним не сложились отношения. Был агент литовец, который устроил меня в польскую Арку. А в Украине у меня нет агента.

В Колосе ко мне проявил интерес главный тренер Руслан Костышин, плюс были заинтересованы президент и вице-президент клуба. Я знал о Колосе, когда он еще во второй лиге выступал. И президента знал, и тренера, поддерживал хорошие отношения.

Что за история с молдавским Саксаном? Это было по протекции агента. Селюк мне рассказывал разные байки, жалею, что много его тогда слушал. Но это теперь история, этот этап завершен", – сказал Богданов.