Экс-футболист Динамо рассказал всю правду о футбольных агентах

Полузащитник Колоса Андрей Богданов поделился историей своего сотрудничества с футбольными агентами.
"У меня нет агента. Был агент Дмитрий Селюк, но с ним не сложились отношения. Был агент литовец, который устроил меня в польскую Арку. А в Украине у меня нет агента.
В Колосе ко мне проявил интерес главный тренер Руслан Костышин, плюс были заинтересованы президент и вице-президент клуба. Я знал о Колосе, когда он еще во второй лиге выступал. И президента знал, и тренера, поддерживал хорошие отношения.
Что за история с молдавским Саксаном? Это было по протекции агента. Селюк мне рассказывал разные байки, жалею, что много его тогда слушал. Но это теперь история, этот этап завершен", – сказал Богданов.