Гризманн намерен бороться за место в составе Барселоны с потенциальными новичками

Новости спорта:Француз Антуан Гризманн не намерен покидать каталонский клуб.

Нападающий Антуан Гризманн не заинтересован в уходе из Барселоны в летнее трансферное окно, сообщает издание Marca.

Каталонцы заинтересованы в возвращении Неймара и подписании нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, из-за чего Гризманн может лишиться места в составе. Однако француз не боится конкуренции и готов остаться в команде после прихода новичков и бороться с ними за место в основе.

Ранее сообщалось, что Барселона готова включить Гризманна в сделку по Мартинесу.

Гризманн перешел в Барселону прошлым летом из Атлетико за 120 млн евро. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 37 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 14 голов и совершив 4 ассиста.