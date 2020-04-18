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В Мексике приняли радикальное решение, касающееся футбола

В Мексике приняли радикальное решение, касающееся футбола
15:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В течение пяти лет никто не покинет высший дивизион чемпионата Мексики и никто его не пополнит.

Руководство мексиканской лиги и владельцы 18-ти клубов высшего дивизиона (Liga MX) приняли решение, что в ближайшие пять лет команды не будут понижаться и повышаться в классе — сообщает ESPN.

При этом второй мексиканский дивизион (Ascenso MX) превращается в эдакую "кузницу талантов", в командах которой будут играть только футболисты не старше 23-х лет. Каждая из 12-ти команд новоиспеченного "молодежного чемпионата" будет получать 20 миллионов песо (845 тысяч долларов США) ежегодно. Клубы Ascenso MX уже проголосовали за нововведение.

Также президент Лиги МХ Энрике Бонилья сообщил о том, что Клаусура 2020 доиграна не будет и чемпионский титул не вручат (сезон был остановлен после 10-го тура.

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Стоит отметить, что в Мексике, для того, чтобы команда поднялась из второго дивизиона в элитный, необходимо пройти строгую проверку и доказать, что деньги, на которые существует клуб, являются абсолютно "чистыми", и, к тому же, источники финансирования надежные и стабильные. Последнюю проверку никто из претендентов на повышение в классе не прошел.

Фактически чемпионат Мексики превращается в аналог МЛС, и в Северной Америке все чаще звучат призывы о включении сильнейших мексиканских команд в МЛС, а не ограничиваться лишь встречами в Кубке чемпионов, Кубке лиги и матчами Всех Звезд.

 

 

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Мексика, Футбол, Новости футбола, Liga MX, Ascenso MX, Энрике Бонилья.
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