Будущее Хакими в Реале под вопросом

Новости спорта:Шансы Боруссии Д на сохранение Ашрафа Хакими возрастают.

Тренер Реала Зинедин Зидан не особо заинтересован в возвращении в команду защитника Ашрафа Хакими, поэтому Боруссия Д сможет выкупить марокканца — сообщает Bild.

Боруссия Д арендовала 21-летнего игрока национальной сборной Марокко (28 матчей, 2 гола) у Реала в 2018 году. Срок арендного соглашения истекает 1 июля 2020-го.

В испанских СМИ появилась информация о том, что Реал продлил контракт с футболистом до лета 2023 года, однако агент Хакими опроверг эти слухи.

Учитывая, что Реал не спешит с продлением контракта, а Зидан не считает Хакими альтернативой Дани Карвахалю, желание Боруссии Д выкупить Ашрафа является вполне выполнимым.

Хакими за свою профессиональную карьеру выступал за Реал (17 матчей во всех турнирах, 2 гола) и Боруссию Д (65, 10).