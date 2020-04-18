Дрогба хотел доказать Шевченко, что он главный в Челси

Новости спорта:Джон Оби Микел рассказал, что Андрей Шевченко был его самым тихим партнером в карьере.

Экс-полузащитник лондонского "Челси" Джон Оби Микел поделился мнением о бывшем партнёре по команде Андрее Шевченко.

"Андрей был очень тихим парнем. Никогда не услышишь и слова от него. Наверное, он был самым тихим одноклубником в моей карьере. Его период в "Милане" был невероятным. Когда он стал игроком "Челси", я подумал: "Вау, это же Шева". Я вырос на его матчах.

Дидье Дрогба всегда любил соревноваться. Чем важнее матч или сильнее конкуренция, тем больше он хотел проявить себя. Это и произошло, когда приехал Андрей. Дрогба постарался поднять свой авторитет, чтобы доказать — он тут главный.

В то же время я видел, как Дидье пытался помочь Шевченко. Они вместе оставались после тренировок отрабатывать удары. Фрэнк Лэмпард тоже оставался с ними", — приводит слова 32-летнего полузащитника The Athletic.