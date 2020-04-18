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Барселона теряет больше € 3 млн за каждый несыгранный матч на "Камп Ноу"

Барселона теряет больше € 3 млн за каждый несыгранный матч на "Камп Ноу"
17:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Каталонская "Барселона" продолжает нести серьёзные финансовые потери по причине пандемии коронавируса.

Как сообщает Marca, каждый несыгранный матч командой на "Камп Ноу" лишает клуб заработка в размере € 3,3 млн.

Таким образом, если сезон так и не будет доигран, "Барселона" потеряет от € 20 до 25 млн лишь по причине непроведения матчей на собственном стадионе.

Ранее стало известно, что руководство "Барселоны" договорилось с игроками клуба о снижении зарплат на 70% на время паузы в чемпионате. Об этом сообщила главная звезда команды аргентинец Лионель Месси. Из-за кризиса каталонский клуб готов отказаться от идеи возвращения Неймара из "Пари Сен-Жермен".

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Излечилось более 570 тыс. человек.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19.
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