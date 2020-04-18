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Лацио и Вулверхэмптон стали союзниками на трансферном рынке

Лацио и Вулверхэмптон стали союзниками на трансферном рынке
18:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Английский и итальянский клубы получат приоритет при трансферах своих футболистов.

При содействии футбольного агента Жорже Мендеша Вулверхэмптон и Лацио заключили договор о долговременном партнерстве на трансферном рынке – сообщает Football Italia со ссылкой на RadioSei.

Неофициальное сотрудничество между клубами началось после того, как два игрока Браги, Педру Нету и Бруну Жордао, прошли "обкатку" в Лацио, а затем оказались в Вулверхэмптоне.

Теперь Лацио получит преимущественное право на игроков, которых согласен продать Вулверхэмптон.

Это не значит, что для "орлов" будут сделаны скидки на на того же Диогу Жоту или Рубена Невеша, но если Лацио будет готов предложить те же условия, что и Манчестер Юнайтед с Ливерпулем (в первом случае) или Ювентус (во втором), то футболисты достанутся именно римлянам.

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Тот же принцип будет действовать в обратном направлении — если Вулверхэмптон заинтересуется игроками Лацио.

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ФК Лацио, Футбол, ФК Вулверхэмптон, Новости футбола, Диогу Жоту.
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