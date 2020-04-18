Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии
Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии
Новый сезон биатлона начнется в конце ноября
Новый сезон биатлона начнется в конце ноября
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)

Игуаин не спешит возвращаться в Италию

Игуаин не спешит возвращаться в Италию
18:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Нападающий Ювентуса намерен остаться с борющейся с раком матерью в Аргентине.

У Ювентуса, готовящегося в мае приступить к тренировкам, могут возникнуть проблемы с возвращением из Аргентины Гонсало Игуаина — сообщает Football Italia.

Игуаин одним из первых среди игроков Ювентуса покинул Италию после того, как правительство страны приняло решение ввести строгий карантин

Гонсало в настоящий момент не намерен возвращаться, поскольку его мать борется с раком, и постарается максимально возможно отсрочить отъезд в Италию вплоть до полного отказа вернуться в Ювентус.

Ранее сообщалось, что у 32-летнего нападающего есть предложения от Ривер Плейт, а также от клубов МЛС и из Катара.

Буффон планирует остаться в Ювентусе

Форвард национальной сборной Аргентины (75 матчей, 31 гол) выступал за Ривер Плейт (41 матч во всех турнирах, 15 голов), Реал (264, 121), Наполи (146, 91), Ювентус (138, 63), Милан (аренда, 22, 8) и Челси (аренда, 19, 5).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Гонсало Игуаин, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Барселоне создали список неприкосновенных
02 Фернандиньо удивил, назвав самого сложного футболиста в карьере
03 Тотти: Буффона нужно остановить, а то до 50 лет будет играть
04 Хэй назвал главные "козыри" Чисоры в бою с Усиком
05 Фред возглавил неприятный рейтинг мирового футбола
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь