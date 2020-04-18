Игуаин не спешит возвращаться в Италию

Новости спорта:Нападающий Ювентуса намерен остаться с борющейся с раком матерью в Аргентине.

У Ювентуса, готовящегося в мае приступить к тренировкам, могут возникнуть проблемы с возвращением из Аргентины Гонсало Игуаина — сообщает Football Italia.

Игуаин одним из первых среди игроков Ювентуса покинул Италию после того, как правительство страны приняло решение ввести строгий карантин

Гонсало в настоящий момент не намерен возвращаться, поскольку его мать борется с раком, и постарается максимально возможно отсрочить отъезд в Италию вплоть до полного отказа вернуться в Ювентус.

Ранее сообщалось, что у 32-летнего нападающего есть предложения от Ривер Плейт, а также от клубов МЛС и из Катара.

Форвард национальной сборной Аргентины (75 матчей, 31 гол) выступал за Ривер Плейт (41 матч во всех турнирах, 15 голов), Реал (264, 121), Наполи (146, 91), Ювентус (138, 63), Милан (аренда, 22, 8) и Челси (аренда, 19, 5).