Малиновский: Наблюдая за Серией А по ТВ думал, что этот чемпионат медленный

Новости спорта:Руслан Малиновский также рассказал, что в Аталанте очень тяжелые тренировки.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский высказался касательно уровня чемпионата Италии.

"Когда я наблюдал за Серией А по ТВ, то думал, что этот чемпионат медленный. Оказалось, что скорости очень высокие. Здесь в тактическом плане присутствует компактность в центре – это совершенно другой уровень".

26-летний футболист также рассказал, какие занятия проводит главный тренер команды Джанпьеро Гасперини.

"У него тяжелые тренировки. Паузы маленькие, а интенсивность - большая. Нередко, когда у нас недельный цикл, ты вроде бы уже провел серьезную работу, но после этого ты еще 20 минут бегаешь. Это очень сложно, когда грузишь ноги после интенсивных тренировки, ты их уже почти не ощущаешь, но надо бежать.

Здесь постоянно, когда полагаешь, что занятие завершилось и ты уже набегался. то Гасперини дает еще одно задание. Мы можем играть "двухсторонку" на четверть или половину поля, и Джанпьеро всегда говорит "последнее упражнение". Ты делаешь вот это "последнее" по пять минут, но еще 40 минут может быть. У тебя никогда нет четкого плана на тренировку. Когда наставник посчитает, что хватит - тогда и закончим", - приводит его слова La Gazzetta del Calcio.