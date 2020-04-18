Манчини ставит Ибрагимовича на один уровень с Месси и Роналду

Новости спорта:Роберто Манчини отметил, что Златан Ибрагимович успешно выступал везде, где играл.

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини поделился мнением о нападающем "Милана" Златане Ибрагимовиче.

"Ибрагимович — один из величайших нападающих всех времён. Я ставлю его на один уровень с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Он везде становился чемпионом, всегда забивал много голов. В этом году Златан хорошо выступал за "Милан", но я не знаю, какие у него планы на будущее", — приводит слова Манчини Sport Mediaset.

Ибрагимович вернулся в "Милан" минувшей зимой. До этого он провёл два сезона в клубе MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". В нынешней кампании 38-летний форвард помог красно-чёрным в 10 матчах во всех турнирах. В его активе 4 гола и 1 результативная передача.

Ранее сообщалось, что Златан может покинуть "Милан" по окончании этого сезона.