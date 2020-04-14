"Сказал, что я лучше него": Балотелли рассказал о знакомстве с Ибрагимовичем

Новости спорта:Марио - о противоречивых высказываниях именитого шведа.

Нападающий Брешии Марио Балотелли вспомнил о том, как в первый раз встретился со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

"Я был молод, смотрел на него, а Златан заявил, что я никогда не буду тренироваться с первой командой. Он сказал, что я недостаточно хорош, чтобы играть в Интере.

Но потом Златан отправился к агенту Мино Райоле и сказал, чтобы он взял меня, потому что я лучше него", - цитирует Балотелли Football Italia.

Напомним, что футболисты играли вместе в Интере в период с 2007 по 2009 год.

Ранее Балотелли заявил о том, что хочет поиграть в футболке Наполи.