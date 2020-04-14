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"Сказал, что я лучше него": Балотелли рассказал о знакомстве с Ибрагимовичем

"Сказал, что я лучше него": Балотелли рассказал о знакомстве с Ибрагимовичем
11:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Марио - о противоречивых высказываниях именитого шведа.

Нападающий Брешии Марио Балотелли вспомнил о том, как в первый раз встретился со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

"Я был молод, смотрел на него, а Златан заявил, что я никогда не буду тренироваться с первой командой. Он сказал, что я недостаточно хорош, чтобы играть в Интере.

Но потом Златан отправился к агенту Мино Райоле и сказал, чтобы он взял меня, потому что я лучше него", - цитирует Балотелли Football Italia.

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Напомним, что футболисты играли вместе в Интере в период с 2007 по 2009 год.

Ранее Балотелли заявил о том, что хочет поиграть в футболке Наполи.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Златан Ибрагимович, Футбол, Марио Балотелли, Новости футбола.
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