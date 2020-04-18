Защитник Динамо высказался касательно загрязненного воздуха в Киеве

Новости спорта:Медперсонал Динамо сразу предупредил футболистов, что не стоит выходить на улицу.

Хорватский фулбек Динамо Йосип Пиварич рассказал, как в столичном клубе отреагировали на новость о том, что в Киеве загрязнился воздух.

Отметим, что столица Украина находился на первом месте среди городов самым загрязненным воздухом. На это повлияли пожары в лесах Житомирской области и рядом с Чернобылем. Сейчас же показатели нормализовались.

"Как только это началось, медперсонал сразу написал в нашу рабочую группу в WhatsApp, что пока такая ситуация, не нужно приезжать на тренировки на базу и нельзя никуда выходить.

Так что вчера мы поработали дома, сегодня уже сделали тренировку табата, еще одна тренировка вечером, а завтра - выходной. Надеюсь, к понедельнику ситуация нормализуется", - приводит слова Пиварича официальный сайт Динамо.