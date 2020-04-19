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Заря заинтересовалась голкипером турецкого клуба
03:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости спорта:Голкипер ФК "Менеменспор" Гентиан Сельмани заинтересовал "Зарю".

Албанский страж ворот ФК "Менеменспор" Гентиан Сельмани попал в сферу интересов луганской "Зари", сообщает Fotomac.

22-летний Сельман получил предложения из Италии, Греции, России и Украины. Вратарем, у которого есть контракт с "Менеменспором" еще на один год, кроме "Зари" интересуется итальянский клуб Серии А "Болонья", греческий "Олимпиакос", российский "Спартак", "Краснодар".

"Наш вратарь очень талантливый и дисциплинированный. Это вполне естественно, что клубы выдвигают предложения. Однако теперь наш приоритет - избавиться от вспышки коронавируса и вернуться к футболу", - признался тренер "Менеменспора" Дженк Лалечи.

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Отметим, что Сельман в нынешней кампании в Турции отстоял 28 матчей в которых пропустил 38 мячей и в 6 матчах не пропустил ни одного из 28-ми. В составе молодежной сборной Албании голкипер сыграл 14 баталий.

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Заря, Футбол, Новости футбола, Гентиан Сельмани, Менеменспор.
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