Легенда МЮ мог оказаться в Динамо

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07:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист был интересен тренерскому штабу киевлян времен Валерия Васильевича Лобановского.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Болгарии Димитар Бербатов мог продолжить свою карьеру в киевском Динамо, когда клуб возглавлял Валерий Лобановский.

По информации известного болгарского агента Мирчо Димитрова, Динамо претендовало на Бербатова еще до того, как его приобрел леверкузенский Байер.

"Киевский клуб тогда был грандом, как и ныне. Они ежегодно участвовали в Лиге чемпионов и были одной из лучших команд в Европе.

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Еще их интересовал форвард Димитар Бербатов и полузащитник Эмиль Гаргоров, но обстоятельства помешали футболистам переехать в Украину", - заявил Димитров в интервью Topsport.bg.

Напомним, Бербатов стал всемирно известным игроком во время выступлений за Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

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ФК Динамо (Киев), Бербатов, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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