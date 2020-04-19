Брак легендарного Тотти чуть не разрушила кошка

Новости спорта:Футболисту не нравился новый питомец супруги.

Легенда римской Ромы и сборной Италии Франческо Тотти во время прямой трансляции в Instagram-аккаунте признался, что их брак с Илари Блази чуть не разрушила кошка.

"Я очень разозлился на свою жену. Она купила кошку, причем бесшерстную, и назвала ее Донна Паола. Внутри меня все кипело, я был недоволен.

Это создание спало ночью в моей кровати. Да, она была ласкова с нами, но из-за нее мы едва не расстались с Илари.

Супруга очень хотела кошку, а я настаивал на том, что нам она не к чему. В итоге она сама приняла это решение и принесла кошку домой, поставив меня перед фактом.

Мы не разговаривали несколько дней, но признаюсь, что в итоге я тоже полюбил эту кошку", - сказал Тотти.