У футболиста Челси крупные финансовые проблемы

Новости спорта:Заведение Дринкоутера оказалось заложником неудачной бизнес-модели.

Английский полузащитник лондонского Челси Данни Дринкуотер, который на правах аренды играет в Астон Вилле, оказался в неприятной ситуации.

В марте 2019 года футболист открыл в Манчестере собственный ресторан традиционной кухни FoodWell. Заведение также специализируется на здоровой пище и организовывает кулинарные мастер-классы.

У FoodWell в основном положительные отзывы, однако это не спасло ресторан от проблем. Дело в том, что за 12 месяцев работы он накопил долгов на 1,7 миллионов фунтов, хотя на балансе имеет всего 8,435 фунтов.

Пандемия коронавируса и экономический кризис здесь не причем – такая отчетность была еще до закрытия заведений общепита в Англии. Таким образом, ресторан может уже никогда не открыться.