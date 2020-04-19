Клопп повеселил фанатов, рассказав о своих занятиях на карантине (Видео)

Новости спорта:Юрген Клопп - о навыках, приобретенных благодаря коронавирусу.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп с пользой проводит карантин. Наставник освоил посудомоечную машину, научился готовить омлет и планирует понять, как завязывать галстук.

"Сейчас не так много хороших новостей, но здорово, что у меня есть время для разных дел. Я узнал много нового.

Теперь я отвечаю за мытье посуды, и это классно, мне нравится. Я теперь повелитель этой машины. Я впервые приготовил омлет.

Но челлендж на эту неделю такой – мне 52 года и я не умею завязывать галстук. За эту неделю я научусь. Наверное, это займет всю неделю, потому что обычно мои руки абсолютно неуклюжие, так что это будет забавно", – рассказал Клопп клубному YouTube-каналу.