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Клопп повеселил фанатов, рассказав о своих занятиях на карантине (Видео)
09:20 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Юрген Клопп - о навыках, приобретенных благодаря коронавирусу.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп с пользой проводит карантин. Наставник освоил посудомоечную машину, научился готовить омлет и планирует понять, как завязывать галстук.

"Сейчас не так много хороших новостей, но здорово, что у меня есть время для разных дел. Я узнал много нового.

Теперь я отвечаю за мытье посуды, и это классно, мне нравится. Я теперь повелитель этой машины. Я впервые приготовил омлет.

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Но челлендж на эту неделю такой – мне 52 года и я не умею завязывать галстук. За эту неделю я научусь. Наверное, это займет всю неделю, потому что обычно мои руки абсолютно неуклюжие, так что это будет забавно", – рассказал Клопп клубному YouTube-каналу.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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