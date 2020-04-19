В Арсенале рассказали, почему переход Варди в 2016 сорвался

Новости спорта:Футболист был близок к переезду в Лондон.

Нападающий английского Лестера и сборной Англии Джейми Варди мог перебраться в лондонский Арсенал в 2016 году. Об этом рассказал бывший директор "канониров" Дик Лоу в интервью The Athletic.

По его информации, сделка с самим футболистом и Лестером уже была согласована. Он встретился с Арсеном Венгером и провел с ним беседу.

Однако по пути в Лестер, Варди позвонил самому Лоу и признался, что хочет взять паузу на раздумье. Так сделка сорвалась.

В текущем сезоне Варди сыграл за Лестер в 30 играх во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 6 голевых передач.