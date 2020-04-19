Барселона хочет вернуть Тьяго Алькантару

Исполнительный директор Барселоны Хавьер Бордас намерен договориться о возвращении в стан сине-гранатовых полузащитника Баварии Тьяго Алькантары.
29-летний испанец выступал за каталонский клуб с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в мюнхенский клуб.
Ранее сообщалось, что Бавария намерена продлить контракт с Тьяго Алькантарой до 2023 года, что может помешать планам руководства Барселоны.
Тьяго в нынешнем сезоне сыграл 32 матча за Баварию во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.
На вынужденную паузу, вызванную пандемией коронавируса, Барселона и Бавария ушли в качестве лидеров своих чемпионатов.