Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии
Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии
Новый сезон биатлона начнется в конце ноября
Новый сезон биатлона начнется в конце ноября
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)

Барселона хочет вернуть Тьяго Алькантару

Барселона хочет вернуть Тьяго Алькантару
12:32 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Барселона хочет вернуть Тьяго Алькантару из Баварии.

Исполнительный директор Барселоны Хавьер Бордас намерен договориться о возвращении в стан сине-гранатовых полузащитника Баварии Тьяго Алькантары.

29-летний испанец выступал за каталонский клуб с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в мюнхенский клуб.

Ранее сообщалось, что Бавария намерена продлить контракт с Тьяго Алькантарой до 2023 года, что может помешать планам руководства Барселоны.

Миколенко - о переходе в Шахтер: Даже мыслей о таком нет

Тьяго в нынешнем сезоне сыграл 32 матча за Баварию во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

На вынужденную паузу, вызванную пандемией коронавируса, Барселона и Бавария ушли в качестве лидеров своих чемпионатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Тьяго Алькантара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хачериди ногой ударил соперника и привез пенальти (Видео)
02 Рафаилов: Сейчас Шахтеру УПЛ не нужна
03 Тренер Витебска прокомментировал скандальную выходку Хачериди
04 Срна пролил свет на свой уход из Кальяри
05 Известный футболист исчез во время пандемии и не выходит на связь с клубом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь