Новости спорта:Барселона хочет вернуть Тьяго Алькантару из Баварии.

Исполнительный директор Барселоны Хавьер Бордас намерен договориться о возвращении в стан сине-гранатовых полузащитника Баварии Тьяго Алькантары.

29-летний испанец выступал за каталонский клуб с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в мюнхенский клуб.

Ранее сообщалось, что Бавария намерена продлить контракт с Тьяго Алькантарой до 2023 года, что может помешать планам руководства Барселоны.

Тьяго в нынешнем сезоне сыграл 32 матча за Баварию во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

На вынужденную паузу, вызванную пандемией коронавируса, Барселона и Бавария ушли в качестве лидеров своих чемпионатов.