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Ящук - о выборах президента УПЛ: Я независимый кандидат

Ящук - о выборах президента УПЛ: Я независимый кандидат
12:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Он заявил о намерении работать за существенно меньшую зарплату, чем была у Томаса Гримма.

Журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук, который может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента УПЛ, еще не принял решение, следует это делать или нет. По его словам, он был бы идеальным кандидатом, если бы претендовал на пост.

"Решение еще не принято. Время еще есть, поскольку выборы были перенесены. Но формируются основные тезисы избирательной кампании. Праздники приближаются и наша команда работает. Нет времени на раздумья", — заявил Ящук.

Также Олег Ящук привел плюсы своей потенциальной кандидатуры, отметив, что готов работать за зарплату в 3-4 раза меньше, чем была у Томаса Гримма, а также заявив о своей независимости от Динамо или Шахтера.

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Журналист также рассказал о планах создания независимого телеканала для трансляции матчей УПЛ, чтобы решить проблему телепула. Ящук заявил о необходимости перенять европейский опыт и заставить игроков и арбитров давать флеш-интервью в перерывах и после матчей.

Пока единственным кандидатом на пост президента УПЛ является глава Львовской ассоциации футбола и экс-президент Руха Александр Шевченко.

Помимо этого, о возможном баллотировании сообщали бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук, а также Михаил Метревели.

Отметим, что по уставу Премьер-лиги принять участие в выборах президента УПЛ могут лишь те, кто был выдвинут кандидатом на пост президента от одного из клубов Лиги.

Ранее Sport Arena сообщала, что руководить Премьер-лигой до избрания нового президента будет Дирекция УПЛ.

Журналист программы «Футбольный формат» Олег Ящук, который может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента УПЛ, еще не принял решение, следует это делать или нет. По его словам, он был бы идеальным кандидатом, если бы претендовал на пост.

«Решение еще не принято. Время еще есть, поскольку выборы были перенесены. Но формируются основные тезисы избирательной кампании. Праздники приближаются и наша команда работает. Нет времени на раздумья», — заявил Ящук.

Также Олег Ящук привел плюсы своей потенциальной кандидатуры, отметив, что готов работать за зарплату в 3-4 раза меньше, чем была у Томаса Гримма, а также заявив о своей независимости от Динамо или Шахтера.

Журналист также рассказал о планах создания независимого телеканала для трансляции матчей УПЛ, чтобы решить проблему телепула. Ящук заявил о необходимости перенять европейский опыт и заставить игроков и арбитров давать флеш-интервью в перерывах и после матчей.

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Пока единственным кандидатом на пост президента УПЛ является глава Львовской ассоциации футбола и экс-президент Руха Александр Шевченко.

Помимо этого, о возможном баллотировании сообщали бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук, а также Михаил Метревели.

Отметим, что по уставу Премьер-лиги принять участие в выборах президента УПЛ могут лишь те, кто был выдвинут кандидатом на пост президента от одного из клубов Лиги.

Ранее Sport Arena сообщала, что руководить Премьер-лигой до избрания нового президента будет Дирекция УПЛ.

 
 
 
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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Олег Ящук.
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