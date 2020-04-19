Ман Сити подписал перуанского вундеркинда

Новости спорта:Манчестер Сити договорился о переходе перуанского защитника Клюйверта Агилара.

Манчестер Сити достиг официального соглашения с перуанским клубом Альянса Лима о переходе 16-летнего правого защитника Клюйверта Агилара.

Англичане заполучили экономические права на игрока, а Альянса получит проценты от его дальнейшей перепродажи. Он переедет на Этихад, когда ему исполнится 18 лет (5 мая 2021 года). До этого Агилар продолжит играть за Альянсу.

Юный защитник дебютировал за первую команду перуанцев лишь в ноябре прошлого года. На его счету также 3 матча за молодежную сборную Перу.

До перехода в структуру Альянсы Клюйверт Агилар занимался в академии перуанского клуба Спортинг Кристалл из Лимы.

Манчестер Сити находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.