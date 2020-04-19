"Угрожал": СМИ рассказали о поведении Хачериди после матча Витебск - Динамо

Новости спорта:Евгений Хачериди был удален из-за скандального поведения в матче чемпионата Беларуси.

Украинский защитник брестского Динамо Евгений Хачериди подвел свою команду в поединке пятого тура чемпионата Беларуси против Витебска.

Футболист намеренно в своей штрафной площади "зарядил" пяткой по ногам сопернику, из-за чего был удален с поля, а хозяева реализовали 11-метровый (0:1).

По информации издания Пресбол, после окончания встречи защитник в подтрибунном помещении пытался ударить судью Сергея Чистова.

К слову, массажист Динамо Брест также вел себя неадекватно, угрожая рефери физической расправой.

Напомним, Хачериди в своем втором матче после травмы уже был удален и, возможно, его дисквалификация будет продлена.