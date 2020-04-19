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Интер планирует заменить Лаутаро Мартинеса экс-форвардом Ювентуса

Интер планирует заменить Лаутаро Мартинеса экс-форвардом Ювентуса
15:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нападающий Эвертона и сборной Италии Мойзе Кин может перейти в миланский Интер.

Нападающий Эвертона и сборной Италии Мойзе Кин может перейти в миланский Интер, если клуб расстанется с нынешним основным форвардом Лаутаро Мартинесом, которым интересуется Барселона.

Президент нерадзурри Джузеппе Маротта не прочь вновь возобновить сотрудничества с агентом Кина Мино Райолой, к тому же в Интере готовы сделать ставку на молодежь.

Мойзе Кин перешел в Эвертон лишь летом прошлого года за 27,5 миллионов евро из Ювентуса, подписав пятилетний контракт с Ирисками.

Мората сожалеет о переходе в Реал

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего итальянца 26 матчей во всех турнирах за команду Карло Анчелотти. Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Интер находится на третьем месте турнирной таблицы Серии А. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Мойзе Кин.
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