Интер планирует заменить Лаутаро Мартинеса экс-форвардом Ювентуса

Новости спорта:Нападающий Эвертона и сборной Италии Мойзе Кин может перейти в миланский Интер.

Нападающий Эвертона и сборной Италии Мойзе Кин может перейти в миланский Интер, если клуб расстанется с нынешним основным форвардом Лаутаро Мартинесом, которым интересуется Барселона.

Президент нерадзурри Джузеппе Маротта не прочь вновь возобновить сотрудничества с агентом Кина Мино Райолой, к тому же в Интере готовы сделать ставку на молодежь.

Мойзе Кин перешел в Эвертон лишь летом прошлого года за 27,5 миллионов евро из Ювентуса, подписав пятилетний контракт с Ирисками.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего итальянца 26 матчей во всех турнирах за команду Карло Анчелотти. Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Интер находится на третьем месте турнирной таблицы Серии А. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.