Севилья проявляет интерес к форварду Зенита

Новости спорта:Севилья заинтересована форвардом сборной Ирана Сердаром Азмуном.

Нападающий сборной Ирана и питерского Зенита Сердар Азмун вошел в сферу интересов Севильи, которая может приобрести форварда в ближайшее трансферное окно.

25-летний иранец также вошел в сферу интересов Наполи, которые могут вскоре побороться за игрока и составить Севилье конкуренцию.

Сердар Азмун в нынешнем сезоне провел за Зенит 29 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 7 результативных передач. Ранее он выступал также за Рубин и Ростов.

За сборную Ирана нападающий сыграл 46 матчей, забив за национальную команду 31 гол. Он участвовал на ЧМ-2018 в России.

Севилья находится на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.