Динамо-Брест планирует разорвать контракт с Хачериди

Новости спорта:Из-за неспортивного поведения украинца удалили, а его команда проиграла.

Украинский защитник Динамо-Брест Евгений Хачериди вскоре может покинуть команду из-за неспортивного поведения. Руководство клуба готово разорвать с ним контракт и наложить большой штраф.

Причиной подобного решения может стать поведение 32-летнего игрока, который во время вчерашнего матча чемпионата Беларуси с Витебском (0:1) привез пенальти и получил прямую красную карточку, что стало причиной поражения брестчан. Он ударил игрока соперника, когда мяч был уже в руках вратаря Динамо-Брест.

Помимо эпизода на поле, уже в подтрибунном помещении Евгений Хачериди пытался ударить главного судью матча с Витебском Сергея Чистова.

Арбитр встречи указал о поведении украинца в послематчевом протоколе, за что он может получить 5 матчей дисквалификации в чемпионате Беларуси.

Хачериди присоединился к Динамо-Брест в конце октября прошлого года. Соглашение с украинцем рассчитано до конца 2021 года. В текущем сезоне защитник провел три матча за Динамо-Брест, не отличившись результативными действиями.

Динамо-Брест идет на 9-й позиции чемпионата Беларуси. В следующем туре 25 апреля команда Хачериди дома примет Шахтер Солигорск Юрия Вернидуба.