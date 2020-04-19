Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии
Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии
Новый сезон биатлона начнется в конце ноября
Новый сезон биатлона начнется в конце ноября
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)

ФК "Ухань" вернулся в родной город

ФК "Ухань" вернулся в родной город
15:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:ФК Ухань покинул город еще 2 января для подготовки к сезону

Футболисты китайского клуба "Ухань" вернулись в город, где базируется команда, проведя более трех месяцев за его пределами из-за эпидемии коронавируса, которая началась как раз в Ухани.

Как сообщает AFP, к тренировкам "Ухань" вернется на следующей неделе.

Приехавших в Ухань футболистов встречали десятки болельщиков, игрокам вручали цветы.

Севилья проявляет интерес к форварду Зенита

Команда покинула город 2 января для подготовки к сезону, поэтому эпидемия застала ее за пределами Китая. Из-за ограничительных мер против распространения коронавируса команда не могла вернуться в родной город и провела за его пределами, сначала в Испании, а потом в Шэньчжэне, 104 дня. Когда обстановка в Ухани стабилизировалась, команде разрешили вернуться в город.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Ухань.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хачериди ногой ударил соперника и привез пенальти (Видео)
02 Рафаилов: Сейчас Шахтеру УПЛ не нужна
03 Тренер Витебска прокомментировал скандальную выходку Хачериди
04 Срна пролил свет на свой уход из Кальяри
05 Известный футболист исчез во время пандемии и не выходит на связь с клубом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь