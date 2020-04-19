Врач-инфекционист рассказал, когда стоит ждать возвращения футбола в Украине

Новости спорта:Футбольные матчи будут проводить без зрителей до тех пор, пока существует риск массового распространения эпидемии.

Авторитетный инфекционист Владимир Курпита назвал примерные сроки возвращения футбола в Украине, сообщает телеканал "Футбол".

"Футбольные матчи будут проводить без зрителей до тех пор, пока существует риск массового распространения. Его можно уменьшить тремя основными методами: переболеет 60% населения, изобретение вакцины и поиск лекарств, которые остановят массовое распространение инфекции.

У меня нет оптимизма в этом вопросе, поскольку несколько авторитетных эпидемиологов заявили, что COVID-19 - первая ласточка в серии ужасных испытаний для человечества.

Многие специалисты утверждают, что у нас будет несколько волн. Все надеются вторая и третья волна будут не такими тяжелыми. Пока вирус известен всего 4 месяца, поэтому делать выводы рано.

Надеюсь, что мы увидим футбол в конце мая или в начале июня. Мне хотелось бы, чтобы эти решения принимались взвешенно, учитывая все потенциальные риски для футболистов и зрителей", - рассказал Курпита.

Напомним, в середине марта бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине из-за пандемии коронавируса. Украинская ассоциация футбола не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона.