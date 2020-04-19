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Бекхэм: Месси уникален

Бекхэм: Месси уникален
16:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Дэвид Бекхэм вынес свой вердикт в вечном споре о том, кто лучше - Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Экс-звезда Манчестер Юнайтед, Реала, Милана, ПСЖ, а ныне совладелец клуба МЛС Интер Майами Дэвид Бекхэм рассказал о том, кто является лучшим футболистом современности.

"Месси уникален, нет никого, кто был бы похож на него, – цитирует Бекхэма Tuttosport. – Есть Месси, потом Роналду, потом все остальные".

Ранее Бекхэм признался, что хотел бы заполучить и Месси, и Роналду на закате их карьеры в Интер Майами.

Бекхэм и Роналдо могут организовать матч для борьбы с коронавирусом

А вот тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что Месси и Роналду равны, причем им ни в чем не уступает Златан Ибрагимович.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Дэвид Бекхэм, Новости футбола.
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